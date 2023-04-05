Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области бывший глава муниципалитета ответит перед судом за превышение должностных полномочий с ущербом в 137 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следователи завели уголовное дело на бывшего руководителя Базарно-Карабулакского района губернии по статье о превышении должностных полномочий. Как выяснили в следкоме, чиновник решил закупить для водоочистной станции оборудование не той торговой марки, которую указал в документах. Ущерб бюджету района оценили в 137 миллионов рублей.

Преступление раскрыли сотрудники регионального ГУ МВД при поддержке УФСБ и по материалам расследования Счетной палаты региона. Перед судом предстанет бывший глава муниципалитета Олег Чумбаев, он прекратил руководить Базарно-Карабулакским районом в феврале 2023 года.

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