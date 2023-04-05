Фото: Администарция Новоузенского МР

В Саратовской области объединят несколько муниципальных образований, соответствующий законопроект в региональный парламент уже внес совет Куриловского МО.

Объединить под одним названием, – Куриловское, предлагается Бессоновское, Дмитриевское и Куриловское МО Новоузенского района. Общая площадь нового субъекта может превысить 92 тысячи гектаров.

По мнению авторов, этот процесс поможет сократить расходу на органы местного самоуправления и увеличить бюджеты поселений для решения различных насущных вопросов.

По подсчетам авторов инициативы, создание новой административной единицы позволит региону экономить около 1,5 миллионов рублей ежегодно. Большую часть этих средств, 1,4 миллиона, сэкономят на фонде оплаты труда.

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