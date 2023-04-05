Здание в процессе постройки
Роман Бусаргин анонсировал появление энгельсского Ледового дворца летом. Об этом сообщает губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
По словам главы региона, Ледовый дворец в Энгельсе будет готов летом. В ближайшее время пройдут мероприятия по уплотнению грунта, а затем — монтаж ледового оборудования, которое уже закуплено.
Реализация проекта стала возможна благодаря поддержке спикера Государственной думы Вячеслава Володина. До этого в Энгельсе не было полноценной ледовой площадки, хотя виды спорта, связанные с ней, пользуются популярностью.
Ледовый дворец станет областным учреждением и войдет в единую спортивную систему, появится юношеская хоккейная школа.
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