Здание в процессе постройки

Роман Бусаргин анонсировал появление энгельсского Ледового дворца летом. Об этом сообщает губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, Ледовый дворец в Энгельсе будет готов летом. В ближайшее время пройдут мероприятия по уплотнению грунта, а затем — монтаж ледового оборудования, которое уже закуплено.

Реализация проекта стала возможна благодаря поддержке спикера Государственной думы Вячеслава Володина. До этого в Энгельсе не было полноценной ледовой площадки, хотя виды спорта, связанные с ней, пользуются популярностью.

Ледовый дворец станет областным учреждением и войдет в единую спортивную систему, появится юношеская хоккейная школа.

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