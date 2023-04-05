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НовостиОбщество5 апреля 2023 13:34

В Балаковском районе отопительный сезон завершат 10 апреля

Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Балаковском районе отопительный сезон завершат 10 апреля, сообщил глава муниципалитета Сергей Грачев.

Объекты соцсферы же продолжат отапливать по крайней мере до 17 апреля.

Раньше всего отопительный сезон в регионе завершился в ЭМР – покровчанам центральное отопление отключили еще 28 марта. В Саратове батареи остыли 1 апреля, но в ряде школ, детсадов и больниц отопление работает до сих пор.

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