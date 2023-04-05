фото: прокуратура Саратовской области

Заместитель Генпрокурора РФ Николай Шишкин рассказал о 80 тысяч жалоб от жителей Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе встречи губернатора Саратовской области Романа Бусаргина и заместителя генерального прокурора РФ Николая Шишкина обсуждались вопросы сотрудничества областной власти и прокуратуры.

По словам Николая Шишкина, за год в органы прокуратуры поступило около 80 тысяч жалоб от жителей региона. Самые популярные вопросы касались предоставления жилищно-коммунальных услуг, проведения капремонта домов, оказания медпомощи. — Знаем пути решения, знаем причины, по которым возникли эти проблемы. Мы не делим их на свои и чужие, вместе с региональной властью будем их решать, — отметил заместитель генерального прокурора.

По словам Роман Бусаргина, в регионе налажено сотрудничество с прокуратурой по разным направлениям. Это и предоставление жилья льготным категориям граждан, и социальные вопросы.

В том числе благодаря поддержке прокуратуры снижен возрастной порог для выдачи сертификата на жилье детям-сиротам - с 23 до 21 года. Сегодня увеличиваются объемы предоставления квартир этой категории граждан. При поддержке председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина в прошлом году жильём обеспечены 1115 человек, в этом году – 1548. Стоит задача за три года сократить очередь, что позволит детям-сиротам получать жилье год в год.

— Владимир Путин поставил перед нами общую задачу: оценивать любую ситуацию не по бумажным отчетам, а по реальному мнению людей. Добиваться решения конкретных проблем каждого конкретного человека. От того, насколько хорошо мы слышим людей, насколько оперативно решаем их проблемы, зависит доверие граждан, - отметил Роман Бусаргин.

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