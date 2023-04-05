В Энгельсе на православные праздники перекроют для парковки и движения несколько улиц

архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Энгельсе Саратовской области на православные праздники перекроют для парковки и движения несколько улиц, сообщает администрация ЭМР.

Парковка будет ограничена с 6 утра до 20:00 на 1-ом Геологическом проезде (на участке от Студенческой до Александро-Невской церкви).

С 8 вечера 15 апреля до того же часу следующего дня, 16 апреля, будет запрещено движение по улице Нестерова (от улицы Пушкина до площади Свободы), на площади Свободы (от Нестерова до Телеграфной), на Телеграфной (от площади Ленина до улицы Пушкина).

На Радоницу, 25 апреля, с 6 утра до восьми вечера ограничения введут на 1-ом Геологическом проезде (от Студенческой до Александрово-Невской церкви), проспекте Строителей (от Полтавской до Ломоносова), автоподъезде к «Эльтонскому» кладбищу и погосту «Угольник» в рабочем поселке Приволжский.

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