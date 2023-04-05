фото: СУ СКР

В Энгельсе сварщика насмерть придавило вагонной рамой. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, в понедельник, 3 апреля, примерно в 14:20 электросварщик одного из энгельсских предприятий выполнял работы в цеху. В результате нарушения требований охраны труда, на рабочего рухнула вагонная рама, установленная в кантователь.

Мужчина получил тяжелые травмы, с которыми он был госпитализирован в больницу, где скончался.

Следователи выясняют все обстоятельства и готовятся к привлечению должностного лица, ответственного за соблюдение охраны труда к ответственности.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.