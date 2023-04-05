архив КП
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Саратовская семья попала в собственную квартиру только благодаря судебным приставам, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
55-летняя женщина из Саратова, как сообщили в УФССП, является нанимателем двухкомнатной квартиры в облцентре, в которой прописаны также ее сестра, дети, внуки и племянницы. Потерпевшая поссорилась с сестрой, и тогда та фактически лишила саратовчанку доступа к жилью.
Родственница пострадавшей сменила дверные замки, договориться с ней через закрытую дверь. Тогда 55-летняя саратовчанка обратилась в суд с требованием впустить и дать возможность заселиться в квартиру ее семье, в том числе и несовершеннолетним внукам.
Инстанция поддержала горожанку и потребовала от ее родной сестры не ограничивать доступ к квартире. Приставы возбудили также исполнительное производство, но женщина продолжила игнорировать решение суда.
Тогда приставы ограничили саратовчанку в выезде из страны и взыскали исполнительный сбор в пять тысяч рублей, однако и такие меры никакого эффекта на нее не имели.
После того, как сотрудники УФССП вызвали женщину на прием в отделение судебных приставов, где она получила требование об исполнении судебного решения и напомнили об ответственности, та сразу же передала второй комплект ключей от дома взыскателю. Так приставы помогли восстановить нарушенные права целой семьи.
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