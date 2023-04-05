фото: тг-канал Saratov Detka

В Саратове водитель автобуса №6 заталкивал девушку обратно из-за нехватки денег на проезд. Об этом сообщает телеграм-канал Saratov Detka.

Вчера, 4 апреля, очевидцы обратили внимание на агрессивное поведение водителя автобуса №6. По словам автора, водитель отказывался выпускать на улицу девушку, давшую вместо положенной суммы за проезд 20 рублей. На видео слышно, что мужчина оскорбляет девушку и заталкивает ее обратно в автобус.

После пререканий, девушка выбегает из транспорта.

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