архив КП Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Саратове суд рассмотрит дело 34-летнего местного жителя – он вел тайную интимную съемку девушек без их согласия. Об этом сообщили сегодня, 5 апреля, в прокуратуре по Саратовской области.

Как выяснили следователи, весной 2022 года мужчина поставил скрытую видеокамеру в «одном из общих помещений» – он успел снять восемь роликов с 17-летней девушкой. Как пояснили в региональном следкоме, на видеозаписях девушка была в ванной и принимала «гигиенические процедуры». Видео саратовец сохранил на своем телефоне и «использовал в личных целях».

Ранее горожанин уже был оштрафован за похожее правонарушение – в августе прошлого года он в центре Саратова снимал на телефон видео у девушек под юбками. Возбуждено новое уголовное дело о «незаконном сборе сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну».

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