ГУ МВД по Саратовской области

В Саратове задержали 29 человек – их подозревают в мошенничестве в отношении сотни предпринимателей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Участники организованной преступной группировки разработали криминальную схему для хищения денег. Представляясь сотрудниками крупных госкомпаний, злоумышленники предлагали бизнесменам участвовать в тендерах на закупку различных товаров и услуг.

Как рассказала Волк, предпринимателям выдавали «сертификаты» стоимостью до 50 тысяч рублей, а после этого прекращали взаимодействие с обманутым клиентом.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве – по уже собранной правоохранителями информации жертвами саратовской группировки стало не менее сотни бизнесменов из нескольких регионов России.

В ходе обысков в офисах и колл-центрах, через которые саратовцы и вели свою мошенническую деятельность, силовики изъяли компьютеры, 160 телефонов, более 300 SIM-карт, печати, а также деньги наличными (свыше 7 миллионов рублей), дебетовые и кредитные карты.

Подозреваемым уже избрали различные меры пресечения, следствие проверяет их возможную причастность к другим аналогичным преступлениям и ищет вероятных пособников и соучастников.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.