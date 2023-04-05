Фото: Павел Мигачев / Телеграм

Власти Саратова начнут проектировать водопровод в Воробьевке в этом году. Об этом рассказал зампред регионального правительства Павел Мигачев, посетивший поселок вместе с мэром города Ладой Мокроусовой.

В ходе беседы местные жители рассказали о проблемах с общественным траснпортом – зимой водители автобуса 2Д закрывали двери перед детьми, школьники не успевали вовремя приехать на занятия. Мигачев потребовал от главы минтранса Алексея Петаева разобраться в ситуации.

Также в Воробьевке сохраняются трудности с нападениями бездомных псов, некачественными дорогами, отсутствием детских площадок и коммуникаций. Решение этих вопросов на себя взяла мэр Мокроусова.

Как заявил Мигачев, в 2023 году в рамках первого этапа региональной программы начнется проектирование водопровода в поселке.

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