Фото: Сергей Бочкарев / «Типичный Балаково» / «ВКонтакте»

В Балаково неизвестный обстрелял окна жилого дома из пневматической винтовки, сообщил в паблике «Типичный Балаково» во «ВКонтакте» один из местных жителей, Сергей Бочкарев.

Мужчина пояснил, что инцидент произошел вчера, 4 апреля, около 20 часов вечера – несколько выстрелов из «воздушки» пришлись в окна дома по адресу Каховская, 9, где живет его мать. Также в посте Бочкарев предположил, что «стрелок» может оказаться жителем одного из соседних домов на этой улице.

В ГУ МВД по региону рассказали, что полицейские прибыли по вызову на место происшествия спустя несколько минут после стрельбы, в ведомстве проводят проверку.

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