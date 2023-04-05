Фото: Андрей Суворин / АиФ-Саратов

В Саратове объявлен конкурс на ремонт подземного перехода на 2-ой Дачной за 5 миллионов рублей. Соответствующий лот появился на официальном портале Госзакупок вчера, 4 апреля.

Тогда же о планируемой реконструкции в своем Телеграм-канале написала мэр города Лада Мокроусова. За 5 миллионов рублей в переходе планируют установить 34 светильника, заменить проводку, отремонтировать стены, потолок, пол и лестницы.

Скриншот с портала Госзакупок

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