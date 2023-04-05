архив КП

За прошедший вторник, 4 апреля, в Саратовской области выявили еще 173 больных ковидом, сообщает региональное правительство.

Больше всего зараженных оказалось в Саратове (96), в Балашовском районе – 21, в Балаковском и ЭМР – 15, в Ртищевском – 9. Коронавирусом заразились 59 пенсионеров, подавляющее большинство новых пациентов легко переносят болезнь, у них наблюдаются лишь признаки ОРВИ.

Днем ранее ковид диагностировали у 170 жителей губернии.

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