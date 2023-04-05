Тысячи жителей двух районов Саратова остались без воды до полуночи

архив КП
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Тысячи жителей двух районов Саратова – Заводского и Октябрьского, остались без воды до полуночи. Об этом сообщили в пресс-службе КВС.
Отключения коснулись жителей домов по следующим улицам:
- Чернышевского (от дома №89 до Заводской улицы);
- Заводская;
- Большая Садовая от Волги до Чернышевского; - Береговая; - Орджоникидзе; - 4-й проезд Чернышевского; - 2-й Мельничный проезд; - 3-й Дегтярный проезд; - 1-й Заводской проезд; - Береговые проезды; - Дегтярная площадь; - поселок Юриш.
Отключения связаны с прорывом трубы, заменить ее планируют к полуночи.
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