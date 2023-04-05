Павел Мигачев встретился с многодетными семьями в поселке Воробьевка

Павел Мигачев на встрече

Вчера вечером, 4 апреля, заместитель Председателя Правительства области Павел Мигачев совместно с главой города Ладой Мокроусовой встретился с многодетными семьями в поселке Воробьевка Саратова. Об этом сообщает секретариат зампреда Правительства Саратовской области П.Мигачева.

В ходе беседы с жителями были затронуты вопросы, касающиеся строительства дороги, установки детской площадки, отлова безнадзорных собак, постановки жилья на кадастровый учет. Особо многодетные семьи волновал вопрос, связанный с общественным транспортом.

По словам многодетных, водители автобуса 2 Д в зимнее время закрывали перед детьми двери, проезжали мимо поселка, не дав возможность детям попасть в школы.

- Это недопустимо! Дал поручение министру транспорта и дорожного хозяйства Алексею Петаеву разобраться с работой общественного транспорта в Воробьевке, - отметил зампред в своем телеграм-канале. - Все остальные вопросы, озвученные многодетными, также взяли на контроль с Ладой Михайловной. Проработаем их и снова организуем встречу с многодетными семьями через месяц. Одна из самых главных проблем поселка - подведение коммуникаций к земельным участкам. В этом году планируется проектирование сетей водоснабжения в рамках первого этапа областной программы. По поручению Губернатора Романа Бусаргина в этом году Саратов, Энгельс и Балаково получат в общей сложности 100 млн рублей на решение вопросов по коммунальной инфраструктуре к земельным участкам, предоставленным для многодетных семей, - высказался Мигачев.

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