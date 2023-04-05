фото: ГИБДД

Авария в Балашовском районе унесла жизнь 62-летнего мужчины. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Сегодня, 5 апреля, в Балаковском районе произошло ДТП. Примерно в 5:45 на 282-м километре федеральной трассы Р-229 "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" в лоб столкнулись легковой автомобиль Honda Insight, которым управлял 62-летний мужчина и грузовик "Почты России" Hino 500, водителю которого так же 62 года.

В результате столкновения водитель Honda погиб на месте аварии. Все обстоятельства трагедии выясняются.