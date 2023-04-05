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НовостиОбщество5 апреля 2023 4:49

Володин рассказал об изменении в законодательстве по целевикам

Ранее в Саратовской области выявили немало случаев, когда студенты не возвращались работать в район
Евгений Бадиков
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Володин рассказал об изменении в законодательстве по целевикам. Об этом стало известно сегодня, 5 апреля, из телеграм-канала сторонников Вячеслава Володина "Володин.Саратов".

В Госдуме сегодня рассмотрят в третьем чтении законопроект о целевом обучении, который позволит работодателям принимать активное участие в формировании запроса на подготовку специалистов.

Вячеслав Володин рассказал, что при изменении в законодательстве свободную вакансию работодатели будут размещать на федеральном ресурсе и желающий сможет подать заявку с просьбой направить его на целевое обучение для конкретного учреждения.

Напомним, в регионе было выявлено немало случаев, когда по целевому направлению (за бюджетные средства) обучались дети чиновников, которые в итоге не возвращались работать обратно в район, откуда направлялись. Особенно остро вопрос стоит касаемо выпускников медвузов.