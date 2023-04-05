Сегодня, 5 апреля, в Саратовской области будет теплая и сухая погода, о чем сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется от +6 с утра до +15 градусов в разгар дня. Облаков на небе почти нет. Дует едва заметный переменчивый ветер. Утром на улицах ожидается туман.

В Саратовской области установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер дует северной четверти, со скоростью 3 – 8 м/с. Температура воздуха колеблется от +1 до +6 градусов, на возвышенных местах до +11 градусов. Ночью и утром местами туман ожидается туман с видимостью 500-1000 метров.