После жалоб на холод в школах Энгельса проверили температуру в классах

Школа в Энгельсе

В школах Энгельса общественники провели проверку температуры в классах. Она прошла по поручению Романа Бусаргина.

С 28 марта в Энгельсе отопительный сезон завершен, однако социальные учреждения продолжают работать по индивидуальному графику.

Проверка была проведена в школах №18, 30, 32, 42, а также детском саду №41. Ранее от родителей детей поступали жалобы на холод. Одна из старшеклассниц школы №32 отметила, что утром в помещениях бывает прохладно, но только на первом уроке. Больше жалоб не было

- Во всех проверенных школах температура в помещениях колеблется от 21 до 24 градусов тепла, кабинеты проветривают. А на солнечной стороне зданий, если не проветривать, то температура уже будет еще выше. Ребята говорят, что в классах тепло, - заявила после проверки Елена Шевчук, председатель Совета женщин Энгельсского района.