Фото: Министерство молодежной политики и спорта области

В Саратове выбрали «Мисс и Мистера студенчество». В Театре юного зрителя назвали победителей конкурса интеллекта, творчества, спорта и красоты, о чем сообщает министерство молодежной политики и спорта области.

Участие принимали 10 девушек и 9 парней из различных вузов области. Они состязались в таких конкурсах, как «Видео-визитка», «Творческий номер» и «Спортивный конкурс».

Фото: Министерство молодежной политики и спорта области

В итоге победителями титул «Мисс Студенчество Саратовской области 2023» получила Полина Иванова (ПИУ им. П.А. Столыпина), а «Мистер Студенчество Саратовской области 2023» - Кирилл Алексахин (СГТУ им. Ю.А. Гагарина).

Остальные номинации распределились следующим образом:

Первая Вице-мисс - Маргарита Рыбакова (СГУ им. Н.Г. Чернышевского,)

первый Вице-мистер - Евгений Шевляков (СГЮА),

вице-мисс - Лилит Мирумян (СГЮА), Мария Кузнецова (СГМУ),

вице-мистер - Александр Харламов (СГЮА), Иван Спасов (СГАУ).

Кроме того, в ходе конкурса были вручены призы зрительских симпатий для Марии Кузнецовой (СГМУ им. Разумовского ) и Евгения Шевлякову (СГЮА).