Фото: Министерство молодежной политики и спорта области
В Саратове выбрали «Мисс и Мистера студенчество». В Театре юного зрителя назвали победителей конкурса интеллекта, творчества, спорта и красоты, о чем сообщает министерство молодежной политики и спорта области.
Участие принимали 10 девушек и 9 парней из различных вузов области. Они состязались в таких конкурсах, как «Видео-визитка», «Творческий номер» и «Спортивный конкурс».
Фото: Министерство молодежной политики и спорта области
В итоге победителями титул «Мисс Студенчество Саратовской области 2023» получила Полина Иванова (ПИУ им. П.А. Столыпина), а «Мистер Студенчество Саратовской области 2023» - Кирилл Алексахин (СГТУ им. Ю.А. Гагарина).
Остальные номинации распределились следующим образом:
Первая Вице-мисс - Маргарита Рыбакова (СГУ им. Н.Г. Чернышевского,)
первый Вице-мистер - Евгений Шевляков (СГЮА),
вице-мисс - Лилит Мирумян (СГЮА), Мария Кузнецова (СГМУ),
вице-мистер - Александр Харламов (СГЮА), Иван Спасов (СГАУ).
Кроме того, в ходе конкурса были вручены призы зрительских симпатий для Марии Кузнецовой (СГМУ им. Разумовского ) и Евгения Шевлякову (СГЮА).