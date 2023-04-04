Житель Саратовской области убил тещу и спрятал тело в погреб

Фото: СУ СК по Саратовской области

Житель Саратовской области был признан виновным в убийстве тещи. Он спрятал тело в погреб. Об этом сегодня, 4 апреля, рассказали в СУ СК по Саратовской области.

Преступление было совершено 13 октября 2022 года в селе Алексеевка Базарно-Карабулакского района. 46-летний местный житель пришел в гости к 73-летней матери своей сожительницы, которая проживала в частном доме на улице Молодежной. Мужчина был пьян и набросился на пожилую женщину с ножом. Он несколько раз ударил жертву, отчего та скончалась.

После преступления злоумышленник спрятал тело в погребе дома. Его нашел сосед потерпевшей и обратился в полицию.

Суд приговорил виновника к 8 годам в исправительной колонии строгого режима.