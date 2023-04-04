Лада Мокроусова на встрече

После жалоб от жителей Лада Мокроусова приехала в поселок Воробьевка, о чем рассказала сегодня, 4 апреля, в своем Телеграм-канале.

Саратовцев не устраивает качество дорог и водоснабжения, поэтому они пожаловались главе города. На встрече также присутствовали зампред регионального правительства Павел Мигачев, председатель Саратовской городской Думы Сергей Овсянников, глава администрации Заводского района Андрей Марусов, профильные специалисты и местные общественники.

Жители обозначили основные проблемы поселка, их выслушали и обещали помочь.