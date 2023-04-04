фото: "Лидеры России"

Жители Саратовской области приглашаются к участию в пятом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России».

Сегодня стартовал пятый юбилейный конкурс управленцев «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Принять участие в нем могут граждане России и иностранные граждане до 55 лет с управленческим опытом от двух лет. Регистрация на сайте лидерыроссии.рф открыта до 14 мая. В юбилейном сезоне конкурса «Лидеры России» впервые каждый участник уже после заполнения анкеты получит рекомендации по развитию управленческих навыков, а также стиля управления.

- Конкурс «Лидеры России» очень важен для выявления и подготовки эффективных управленцев. В 2021 году сам принимал участие в финальном отборе. Это был очень полезный и интересный опыт. Считаю, что это та школа, которую необходимо пройти каждому руководителю для расширения кругозора, перспективного развития, улучшения как личных показателей, так и команды в целом, - отметил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Мероприятие проводится на основе многоступенчатой системы оценки, с помощью которой определяется уровень развития способностей и управленческих качеств. Участников оценивают профессиональные эксперты. В числе главных призов – грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а также карьерные консультации.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится по поручению Президента Российской Федерации с 2017 года. За это время свыше 400 человек получили назначения на высокие должности, среди которых главы регионов, мэры городов, заместители федеральных министров, председатели региональных правительств, топ-менеджеры крупнейших коммерческих российских компаний и государственных холдингов, ректоры вузов, руководители учреждений здравоохранений и культуры.

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