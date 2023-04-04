В Саратове за три первых месяца 2023 произошло 73 ДТП с участием пешеходов

архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратове за три первых месяца 2023 года произошло 73 ДТП с участием пешеходов, сообщили в Госавтоинспекции региона.

В авариях пострадало 76 человек, один скончался. В дорожной полиции объявили о старте рейда «Пешеход», он продлится до 6 апреля. Сотрудники УГИБДД в том числе проконтролируют движение у пешеходных переходов.

Водители, игнорирующие пешеходный переход, рискуют штрафом в 1500-2000 рублей. Пешеходы-нарушители, которые переходят дорогу в неположенном месте, должны заплатить около 500 рублей.

В темное время инспекторы просят жителей региона носить одежду со светоотражающими вставками – так водителю проще будет заметить человека на дороге.

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