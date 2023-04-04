В Марксе врачи подготовились к борьбе с холерой

ГУЗ СО "Марксовская районная больница"
Марксовские врачи готовились к борьбе с холерой. Об этом сообщает телеграм-канал ГУЗ СО "Марксовская районная больница".
Сегодня, 4 апреля, в Марксовской районной больнице проходили учения противодействия холере. Согласно легенде, в больницу поступил больной с симптомами опасной инфекции.
ГУЗ СО "Марксовская районная больница"
Врач приемного отделения закрыл отделение и сообщил о чрезвычайной ситуации главному врачу, после чего холерный госпиталь на базе детского инфекционного отделения, куда и был доставлен больной бригадой скорой помощи.
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