В Марксе врачи подготовились к борьбе с холерой

ГУЗ СО "Марксовская районная больница"

Марксовские врачи готовились к борьбе с холерой. Об этом сообщает телеграм-канал ГУЗ СО "Марксовская районная больница".

Сегодня, 4 апреля, в Марксовской районной больнице проходили учения противодействия холере. Согласно легенде, в больницу поступил больной с симптомами опасной инфекции.

ГУЗ СО "Марксовская районная больница"

Врач приемного отделения закрыл отделение и сообщил о чрезвычайной ситуации главному врачу, после чего холерный госпиталь на базе детского инфекционного отделения, куда и был доставлен больной бригадой скорой помощи.

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