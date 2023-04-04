Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 апреля 2023 13:31

В Саратове 5-летняя девочка умерла в больнице

Возбуждено уголовное дело
Наталия Калинина
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове после смерти пятилетней девочки в одной из больниц было возбуждено уголовное дело, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

Трагедия произошла в одной из саратовских больниц. Было возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.

Ребенок был доставлен в Саратов из Энгельса. Там пятилетней девочке провели операцию, после которой ей стало плохо и потребовалась госпитализация. Через некоторое время несовершеннолетняя скончалась. Ведется следствие.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.