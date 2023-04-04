В Саратове 5-летняя девочка умерла в больнице

Фото: Архив КП
В Саратове после смерти пятилетней девочки в одной из больниц было возбуждено уголовное дело, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.
Трагедия произошла в одной из саратовских больниц. Было возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.
Ребенок был доставлен в Саратов из Энгельса. Там пятилетней девочке провели операцию, после которой ей стало плохо и потребовалась госпитализация. Через некоторое время несовершеннолетняя скончалась. Ведется следствие.
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