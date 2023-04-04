Фото: Архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, 5 апреля, в Саратове перекроют движение на Большой Казачьей, о чем сообщает региональный филиал «Т Плюс».

Работы на тепловых сетях начнутся с 9.00 по улице Большая Казачья, на время них будет перекрыто движение на участке от улицы Степана Разина до Университетской. Придется также приостановить движение троллейбусных маршрутов № 2, 2А, 16.

Работы должны быть завершены 6 апреля, к 12.00

На месте ремонта выставлены предупреждающие знаки и ограждения.

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