Фото: Госавтоинспекция

В Пугачеве Саратовской области два ребенка пострадали в столкновении «Лады» и Chevrolet. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

Авария произошла около часу дня, у дома по адресу Горького, 122 столкнулись Lada Granta и Chevrolet Aveo.

Травмы получили полуторагодовалая девочка и семилетний мальчик.

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