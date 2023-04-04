В Саратовской области жители 126 раз обращались к спасателям за неделю. Об этом сообщает Управление безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, за прошедшую неделю в службу спасения Саратовской области обратились 166 жителей региона, из которых 126 обращений несли информационный характер. Спасатели совершили 40 выездов, в ходе которых спасено 19 человек, 14 человек получили необходимую медицинскую помощь.

Трех человек спасти не удалось, были обнаружены погибшими.

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