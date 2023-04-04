Бусаргин по реконструкции Театра оперы и балета: нужно обратиться в правоохранительные органы

Реконструкция театра

На сегодня, 4 апреля, в Саратове продолжается реконструкция Театра оперы и балета, о чем рассказывает в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

- Во время реконструкции пришлось принять много сложных проектных решений. Уже не раз приходилось вносить изменения в документацию в связи с новыми обнаруженными обстоятельствами. Это касается и конструкции полов, и отделки фасадов, и сценического направления.

На объекте можно значительно увеличить число рабочих, но этого пока не сделано. Проектировщики не представили ряд необходимых решений, поэтому я поручил управлению капитального строительства обратиться в правоохранительные органы, - заявил глава региона.

В здании идет монтаж перегородок и систем коммуникаций, а также устройство полов, штукатурка стен. Внутри театра реставрируют элементы декора.

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