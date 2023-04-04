В Ртищево 74-летний пенсионер проведет в колонии 12 лет за убийство

фото: Прокуратура Саратовской области

В Ртищево 74-летний пенсионер отправится в колонию за убийство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

На основании вердикта присяжных заседателей пенсионер признан виновным в убийстве и покушении на убийство. Суд установил, что 8 января 2022 года пьяный пенсионер набросился с ножом на дочь своей сожительницы, нанес несколько ударов, а затем бросился на ее знакомого. Мужчина смог защитить свою жизнь, а вот 32-летняя женщина скончалась от полученных ран.

С учетом позиции прокурора суд назначил виновному наказание в виде 12 лет колонии старого режима, с ограничением свободы на 2 года.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.