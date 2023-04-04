фото: Архив КП

Жители двух районов Саратова до вечера остались без воды. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Сегодня, 4 апреля, жители Октябрьского района Саратова остались без воды. Из-за необходимости сварочных работ на водопроводе по адресу: ул. Шелковичная, 170, без воды остались абоненты по адресам: Шелковичная, 138/1, 138/2, 164-218 (четные номера домов), Соловьиная, Серебряный Ручей, Лысая гора, Зеленая Долина, Светлая, Рабочая от Свинцовой до 13-го Шелковичного пр., Верхний Светлый пр., Октябрьское ущелье, ул. Шелковичная, 2-й Свинцовый пр., 3-й и 4-й Рабочие пр., Капитальная. Кроме того, подобные работы затронут и поселки Соколовогорский и Новосоколовогорский.

Вернуть водоснабжение коммунальщики обещают к 20:00.

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