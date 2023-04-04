Фото: Архив КП

В Саратове суд вынес приговор бывшему полицейскому из руководства РЭО ГИБДД за взятки для получения автоправ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Мзду за сдачу экзамена по вождению высокопоставленный работник областного УМВД получил через заместителя руководства автошколы – деньги пытались передать 42 готовящихся стать водителями саратовца.

Коррупционера задержали сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по региону. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в миллион рублей.

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