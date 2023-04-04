Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 апреля 2023 11:05

В Саратове суд вынес приговор бывшему полицейскому из руководства РЭО ГИБДД за взятки для получения автоправ

Коррупционера приговорили к 3 годам лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове суд вынес приговор бывшему полицейскому из руководства РЭО ГИБДД за взятки для получения автоправ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Мзду за сдачу экзамена по вождению высокопоставленный работник областного УМВД получил через заместителя руководства автошколы – деньги пытались передать 42 готовящихся стать водителями саратовца.

Коррупционера задержали сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по региону. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в миллион рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.