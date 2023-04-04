В Гагаринском районе Саратова после столкновения фуры и Hyundai Solaris погибли два человека

Фото: Светлана Курышева / КП-Саратов

Около полудня в гагаринском районе Саратова произошла автоавария – после столкновения фуры и Hyundai Solaris погибли два человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По данным дорожной полиции, легковая машина столкнулась с МАЗ на 288 километре трассы Тамбов-Пенза-Пристанное-Ершов, грузовик вел 44-летний водитель.

Ехавшие в Solaris мужчина и женщина погибли на месте, их данные уточняются. Водителю фуры же потребовалась госпитализация.

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