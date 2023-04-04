В рейтинге минстроя России по качеству городской среды Саратов оказался хуже Балаково и Вольска

архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рейтинге минстроя России по качеству городской среды за 2022 год Саратов оказался хуже Балаково и Вольска. Документ был опубликован на сайте ведомства вчера, 3 апреля.

Всего оценку состояния жилья, общественно-деловой и социальной инфраструктуры, зеленых зон и других объектов отдыха специалисты федерального министерства провели в 1200 российских городах, в том числе, нескольких в Саратовской области.

Саратов за минувший год получил 205 баллов, столько же было в 2021. Ряд городов региона же, напротив, показал рост по итогам рейтинга: Маркс набрал 233 очка – в министерстве не оценили ни один город губернии выше, Балаково – 225 очков, Вольск – 213 и Балашов – 208.

Благодаря показателям муниципалитетов, общий рейтинг городов в области поднялся со 184 в 2021 до 193 в 2022. Специалисты минстроя считают среду в городах благоприятной, если в рейтинге они получают от 180 баллов.

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