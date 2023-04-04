Отзывы о работе можно оставить в комментариях к посту губернатора
Роман Бусаргин предложил саратовцам оставлять отзывы на конкретные маршруты общественного транспорта. Об этом губернатор региона рассказал в своем телеграм-канале.
— Нареканий на работу общественного транспорта в Саратове очень много. Где-то перевозчики не соблюдают интервалы движения, где-то автобусы перестают ходить слишком рано или их недостаточно на линии, — пишет Бусаргин.
По словам губернатора, каждую неделю в его телеграм-канале будет размещаться номер конкретного маршрута, а в комментариях саратовцы смогут оставить отзывы на его работу. После этого профильные ведомства будут взаимодействовать с перевозчиками и устранять замечания.
Губернатор предложил начать с автобуса №90, из-за большого количества жалоб на опоздания автобуса и отсутствие транспорта вечером. За час публикация набрала 77 комментариев.
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