Скорбим
В ходе спецоперации погиб военнослужащий из Калининского района. Об этом сообщила ИКСО.
По данным Избирательной комиссии Саратовской области, в боях в зоне СВО погиб 27-летний Алексей Романцов. Военнослужащий приходился сыном председателю участковой избирательной комиссии № 954 Калининского района Саратовской области Светлане Романцовой.
— Избирательная комиссия Саратовской области выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память Герою, — сообщается в социальных сетях ведомства.
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