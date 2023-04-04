Скорбим

В ходе спецоперации погиб военнослужащий из Калининского района. Об этом сообщила ИКСО.

По данным Избирательной комиссии Саратовской области, в боях в зоне СВО погиб 27-летний Алексей Романцов. Военнослужащий приходился сыном председателю участковой избирательной комиссии № 954 Калининского района Саратовской области Светлане Романцовой.

— Избирательная комиссия Саратовской области выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память Герою, — сообщается в социальных сетях ведомства.

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