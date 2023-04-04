Правительство Саратова отказалось от планов переименования улицы Сакко и Ванцетти

Фото: Александр Ермишин / Телеграм

Сегодня, 4 апреля, в ходе обсуждений общественников и сотрудников администрации Фрунзенского района Саратова стало известно об отказе городского правительства от планов переименования улицы Сакко и Ванцетти. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале представитель общественности Александр Ермишин.

— Только что на встрече с общественностью заместитель главы МО «Город Саратов» господин [Александр] Гусев заявил, что на данный момент в комиссии по топонимике заявлений о переименовании улицы Сакко и Ванцетти нет, и вопрос снят с повестки дня, — рассказал Ермишин.

Напомним, ранее вместе с градозащитным советом администрация Саратова склонялась к решению дать улице три названия, разделив ее по кварталам. В пример приводилась улица имени архитектора Василия Люкшина – участок улицы Сакко и Ванцетти, переименованный до дискуссий в этом году.

Один должен был сохранить имя итальянских анархистов, второй назвать в честь писателя Михаила Булгакова, а третьему вернуть название имперских времен – тогда вся улица Сакко и Ванцетти была названа Дмитриевской в честь местного купца-филантропа.

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