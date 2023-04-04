фото: МЧС

В Энгельсе два пожарных расчета тушили кафе-бистро. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области.

Вчера, 3 апреля, в Энгельсе произошел пожар. В 17:38 на пульт диспетчера поступил сигнал о возгорании в здании кафе «Восточный экспресс» на площади Свободы. Два пожарных расчет тушили внутреннюю отделку кухонного помещение. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.

На момент пожара посетителей в кафе не было, причиной возгорания называют воспламенение масла во фритюре.

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