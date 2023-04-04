фото: МЧС

В Хвалынском районе полностью сгорел дом на несколько квартир. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области.

Вчера, 3 апреля, в Хвалынском районе произошел пожар. Примерно в 16:54 на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании в поселке Возрождение, где загорелся одноэтажный многоквартирный дом. Двое пенсионеров, проживающих в доме, на момент пожара работали в огороде рядом. Заметив пламя, хозяева попытали затушить, но ничего не вышло.

Общая площадь возгорания составила 300 кв.м, сгорели дом и сараи рядом. Тушением занимались 2 расчет пожарных и добровольцы из соседнего села. К счастью, никто не пострадал.

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