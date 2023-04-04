фото: Архив КП

В Саратовской области за сутки коронавирус выявили у 170 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Всего с начала эпидемии в области вирус был выявлен у 318 770 человек, выздоровели 311 528 пациентов, из них 247 — за прошедшие сутки.

Чаще всего заболевали люди старшего поколения — 48 случаев. У всех заболевших выявлены признаки ОРВИ.

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