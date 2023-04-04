фото: ГИБДД

Две женщины пострадали в утреннем ДТП в Вольске. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Сегодня, 4 апреля, в Вольске произошла авария. Примерно в 7:50 рядом с домом №4 по улице Коммунарной Renault Megane, управляемая 50-летней женщиной столкнулась с ВАЗ-21113, которой управлял 57-летний водитель.

В результате ДТП пострадали две пассажирки ВАЗа - женщины 53 и 77 лет. Женщины госпитализированы в больницу.

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