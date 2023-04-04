скриншот из видео "Володин Саратов" / Телеграм

Вячеслав Володин раскритиковал министра здравоохранения Саратовской области за срыв сроков запуска поликлиники в микрорайоне «Звезда». Видео с выговором Олегу Костину опубликовал сегодня, 4 апреля, официальный канал сторонников Спикера ГД в Саратове.

Глава местного минздрава заявил, что поликлинику запустят в конце мая, Володин, в свою очередь, напомнил, что в конце прошлого года чиновники Саратова уже обещали открыть новую поликлинику в микрорайоне «Звезда» в марте этого года.

— Так и людей вы лечите. Олег Николаевич, вот по вине таких, как вы у нас Саратов и область не развиваются теми темпами, которыми должны. Слово дали, – значит, держите его. Без поликлиники еще 2 месяца жить, по вине уже Костина, — заявил председатель ГД.

Также Вячеслав Володин напомнил, что местным властям следовало бы решать вопрос сдачи медицинского учреждения, а не «набивания карманов».

— Сорвал стройку. Вредитель! Нет, ну, а как?! — высказался Володин. — Издеваетесь над большим количеством людей. Это одна из самых дорогих поликлиник, мы вот с губернатором говорили. […] Поэтому решайте задачу строительства объекта, а не набивания карманов. Надо разбираться, куда потратили 850 миллионов рублей, — подчеркнул Спикер федерального парламента.

Губернатор Роман Бусаргин уже пообещал провести «комплексную проверку» расходования бюджетных средств на строительство поликлиники.