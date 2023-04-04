Фото: СУ СКР по Саратовской области
На заводе в Энгельсе рабочий получил травмы из-за рухнувшей рамы. Об инциденте и старте доследственной проверки отчитались в СУ СКР по региону.
Предварительно, вчера, 3 апреля, электросварщик работал на вагонной раме, конструкция свалилась на него.
Мужчину госпитализировали.
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