Фото: Облспас

Сегодня, 4 апреля, ранним утром под Марксом насмерть разбился водитель Mercedes Benz. Об этом сообщили в облспасе.

В 6:23 диспетчеру службы «112» сообщили, что у села Орловское в Саратовской области водитель Mercedes не справился с управлением – машина вылетела в кювет и перевернулась.

От полученных травм 51-летний водитель скончался на месте, обстоятельства аварии выясняют в Госавтоинспекции.

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