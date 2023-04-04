Житель Саратова арестован за убийство 20-летнего охранника кафе

Фото: СУ СК по Саратовской области

Житель Саратова был задержан по подозрению в убийстве 20-летнего охранника кафе и арестован на два месяца. Дело рассматривалось в суде Заводского района Саратова.

Напомним, трагедия произошла 1 апреля возле кафе «Ночь», расположенного по адресу Орджоникидзе, 1а. В заведении началась драка, одним из участников которой оказался 28-летний Намиг Гаджиев. По версии следствия, 20-летний сотрудник заведения попытался разнять посетителей, за что получил от него удар ножом. Молодой парень скончался на месте.

Дело возбуждено по статье убийство. Гаджиев отправлен в СИЗО Саратова до 1 июня. Ему предъявлено обвинение.