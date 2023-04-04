С утра будет туман

Сегодня, 4 апреля, в Саратове потеплеет до +15 градусов, о чем сообщает региональный гидрометцентр.

В областном центре температура составляет от +8 градусов с утра до +15 градусов в разгар дня. На небе ожидается значительная облачность, которая будет расходиться лишь временами. Дует едва заметный ветер южной четверти. Отдельные его порывы составляют 5 – 8 м/с.

В Саратовской области будет облачно с прояснениями. Утром и днем местами ожидается небольшой дождь в отдельных районах. Ветер дует южный, со скоростью 4 - 9 м/с и отдельными порывами до 12 м/с.