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НовостиОбщество4 апреля 2023 2:10

В Саратове потеплеет до +15 градусов

В некоторых районах области будет небольшой дождь
Наталия Калинина
С утра будет туман

С утра будет туман

Сегодня, 4 апреля, в Саратове потеплеет до +15 градусов, о чем сообщает региональный гидрометцентр.

В областном центре температура составляет от +8 градусов с утра до +15 градусов в разгар дня. На небе ожидается значительная облачность, которая будет расходиться лишь временами. Дует едва заметный ветер южной четверти. Отдельные его порывы составляют 5 – 8 м/с.

В Саратовской области будет облачно с прояснениями. Утром и днем местами ожидается небольшой дождь в отдельных районах. Ветер дует южный, со скоростью 4 - 9 м/с и отдельными порывами до 12 м/с.