Фото: Роман Бусаргин / Телеграм

Губернатор Саратовской области рассказал о принципах системы KPI для глав муниципалитетов. Она включает в себя 41 показатель – среди них уровень зарплат, занятость, развитие соцсферы и прочее.

По словам Романа Бусаргина, система учитывает и мнение самих жителей и их оценку работы главы – для этого ежегодно будут проводиться опросы, результаты которых будут учитываться при выставлении финальной «оценки».

Глава региона отметил, что итоговую систему помогли разработать председатель облдумы Михаил Исаев, депутаты и совет муниципальных образований.

- У глав муниципалитетов уже есть отправная точка. По итогам анализа их работы за 2022 год определили сильные и слабые стороны по каждой территории. Руководители понимают, по каким направлениям работу необходимо усилить.

Считаю правильным, чтобы аналогичные системы оценки заработали и внутри муниципалитетов, потому что именно от органов местного самоуправления зависит успех в реализации различных проектов. Особенно это касается крупных городов - Саратова, Энгельса, Балакова, Вольска и Балашова, - подчеркнул Бусаргин.

Напомним, ранее, в 2022 году, такая система была запущена для зампредов и министров, за невыполнение показателей чиновникам урезают зарплату.

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